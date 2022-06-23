Госавтоинспекция будет тщательнее проверять водителей на наличие у них противопоказаний для управления транспортным средством. Сотрудники ведомства получат доступ к данным о здоровье граждан, которые собираются получить водительские права. Соответствующий законопроект в скором времени будет внесён в Госдуму – сообщает “Российская газета”.

Сейчас для того, чтобы получить водительские права, гражданину кроме прочего нужно предоставить справку о прохождении медкомиссии. Однако по действующим правилам, достоверность предъявленной медсправки в ГИБДД проверить не могут. Предполагается, что новый закон устранит этот пробел, и в случае возникших подозрений госавтоинспектор сможет лично проверить в базе данных, состоит ли, например, потенциальный водитель на учёте у нарколога или психиатра.

В случае, если подозрения подтвердятся, то гражданина вновь отправят на медкомиссию. На её прохождение дадут 2 месяца. А если во время прохождения медкомиссии противопоказания будут установлены, соответствующую информацию внесут в реестр, и уже выданное водительское удостоверение аннулируют.

Когда именно соответствующие изменения в законодательство вступят в силу, пока не сообщается. На первом этапе Государственная Дума должна рассмотреть законопроект на профильном комитете, затем вынести на заседание нижней палаты российского парламента.