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Германия продолжит сокращать потребление газа, говорится в докладе министерства экономики. Чтобы избежать нехватки голубого топлива в ближайшие годы, она будет закачивать большие его объем в подземные хранилища.

Кроме того, для экономии газа ФРГ намеревается вернуться к угольным электростанциям. 8 июля парламент будет рассматривать соответствующий законопроект и вероятность того, что он будет принят, весьма высока.

Активное использование угольных электростанций будет продолжаться до 2030 года. К этому моменту Германия надеется полностью отказаться от них, как и было запланировано ранее.

Напомним, что ФРГ к концу текущего года собирается полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. Газ она продолжит покупать до 2024 года. В настоящий момент с заполнением подземных хранилищ возникла проблема, так как пропускная способность газопровода «Северный поток-2» снизилась на 40 процентов из-за санкционных ограничений Запада.

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