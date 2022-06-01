Немецкое правительство слишком должно запугивало народ «российской агрессией» и сейчас считает, что может использовать эти страхи в своих интересах, считает бывший парламентарий Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении создать «самую большую в Европе» армию, передает издание «Взгляд».

Гердт напомнил, что даже в те времена, когда Берлин получал дешевые газ и нефть, он так и не сподобился создать сильную армию. Напротив, единственной проблемой бундесвера была необходимость установить в каждой части третий туалет для бойцов, не успевших определиться со своей гендерной принадлежностью.

Сейчас, когда цены на энергоносители постоянно растут, у Германии не будет возможности создать большую армию. Кроме того, немцы просто не захотят служить. Они и раньше этого не делали, поэтому в Вооруженные силы шли турки либо русскоязычная молодежь. Не исключено, что Шольц рассчитывает на арабов, которые заполонили страну, однако они-то точно не станут защищать интересы ФРГ.