Украинский Генштаб заявил об успешных штурмовых действиях российских войск на Бахмутском направлении. Сообщается, что ВС РФ заняли населенный пункт Возрождение, находящийся всего в 15 километрах от Бахмута (до «декоммунизации» – Артемовск), передает «Военное обозрение».

Также под контролем союзных сил РФ и ДНР оказались еще два населенных пункта, находящихся по пути к Возрождению – Роты и Мироновка. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, российские военные продолжили наступательные действия на линии Возрождение – Вершина.

Украинские ВС при этом продолжают терпеть неудачи на всех направлениях. Так, провалом завершилась очередная попытка прорыва в районе населенного пункта Давыдов Брод. Киев уже неделю пытается пройти это село, однако лишь несет потери, которые составили уже около 500 военнослужащих погибшими и ранеными.