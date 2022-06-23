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Украинский Генштаб признал, что войска ВС РФ захлопнули котел в населенных пунктах Золотое и Горское. Произошло это после установления контроля союзных сил над Лоскутовкой и Рай-Александровкой. Теперь у вооруженных формирования ВСУ остались лишь мизерные шансы на выживание, рассказал портал «Военное обозрение».

Ссылаясь на заявление Генштаба ВСУ, авторы также рассказали, что Золотое в настоящий момент штурмуют союзные силы. Также они близки к установлению контроля над населенными пунктами Сиротино и Волчеяровка, расположенные в непосредственной близости от Северодонецка и Лисичанска.

В Горском уже полным ходом идет зачистка, российские войска вошли в населенный пункт и теперь вытесняют из него остатки украинских подразделений. Боевики, которые попали в плен, пытаясь оказывать сопротивление, рассказали, что из-за блокировки снабжения вооруженные формирования остались с минимальным количеством боеприпасов. Выход подразделений из окружения практически невозможен, поэтому они разделяются на небольшие группы и ищут места для прорыва. Некоторые военные также пытаются прорваться в одиночку.

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