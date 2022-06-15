НАТО собирается усилить военную поддержку Украины, так как ее положение в настоящий момент является критическим, заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, новый пакет помощи Киеву должен быть согласован в ближайшее время. При этом он будет включать в себя дальнобойные боевые системы и тяжелое вооружение.

«Союзники уже начали поставлять Украине вооружения, отвечающие стандартам НАТО, включая очень продвинутые системы ПВО, артиллерии и РСЗО», — заявил Столтенберг, хотя ни то, ни другое, ни третье, пока даже не отправлено в Киев.

Напомним, что 15 июня состоится саммит «Рамштайн-3» в ходе которого представители стран Североатлантического альянса намерены заявить о передаче Украине нового вооружения.