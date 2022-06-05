В ДНР завершено следствие в отношении трех иностранных наемников, против которых в мае были возбуждены уголовные дела. Теперь граждане Великобритании Эндрю Хилл и Шон Пиннер, а также выходец из Марокко Саадун Брагим предстанут перед судом, передает издание «Московский комсомолец».

Генеральная прокуратура ДНР сообщила, что в ходе следствия наемники дали необходимые показания. Они рассказали, что принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, причем делали это за деньги.

Ведомство также отметило, что участие в попытках насильственного захвата власти в Донецкой народной республике является серьезным преступлением. Поэтому иностранные боевики вполне могут быть приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.