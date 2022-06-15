читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дед действующего президента Польши Анджея Дуды состоял в подразделении украинских карателей. Такое заявление сделал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

На парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» Швед заявил, что Генпрокуратуры Белоруссии в настоящий момент внимательно изучает биографию деда Анджея Дуды, который во времена Второй мировой принимал непосредственное участие в карательных операциях в Витебской и Минской областях, передает РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году Швед сообщил о возбуждении уголовного дела о геноциде жителей Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Он анонсировал требование выдать военных преступников, которые бесчинствовали на территории бывшей советской республики и до сих порт остаются живы, для показательного суда.

Вам может понравиться

Индия создаст гиперзвуковую ракету через 5-6 лет

К 2027 или к 2028 году на вооружение Индии поступят гиперзвуковые ракеты собственного производства. Такой прогноз дают в компании BrahMos Aerospace. По словам генерального директора компании Атула Ране, ресурсов для

В районе Черного моря замечено около 10 боевых самолетов НАТО

Подозрительная активность боевых самолетов Североатлантического альянса зафиксирована над западной частью Черного моря 13 июня. Портал Avia.Pro сообщил, что в воздухе было замечено не менее 10 воздушных машин, большинство из которых

Леонков предрек атаку ВСУ на Херсон комплексами РСЗО и румынской авиацией

После уже очевидного поражения на Донбассе Киев все силы бросит на Херсонское направление. Именно туда он отправит американские реактивные системы залпового огня, которые ждет с таким нетерпением, уверен военный эксперт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |