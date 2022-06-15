Дед действующего президента Польши Анджея Дуды состоял в подразделении украинских карателей. Такое заявление сделал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

На парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» Швед заявил, что Генпрокуратуры Белоруссии в настоящий момент внимательно изучает биографию деда Анджея Дуды, который во времена Второй мировой принимал непосредственное участие в карательных операциях в Витебской и Минской областях, передает РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году Швед сообщил о возбуждении уголовного дела о геноциде жителей Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Он анонсировал требование выдать военных преступников, которые бесчинствовали на территории бывшей советской республики и до сих порт остаются живы, для показательного суда.