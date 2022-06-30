Недавно появился на свет первый в мире клонированный ягненок, который получился с использованием крови дикого Памирского архара. Ягненка клонировали в Федеральном исследовательском центре животноводства – ВИЖ им.академика Л.К. Эрнста в Подольске. Подробности сообщает “Коммерсантъ”.

Гибрид от романовской овцы и Памирского барана был получен 12 лет назад. Ученые привезли в Подмосковье семенники дикого животного из экспедиции в Таджикистан. Родившегося ягненка назвали Памиром.

Всего было проведено несколько этапов клонирования. Сначала ученые создали технологическую линию для геномного редактирования. Для этого они взяли яйцеклетку обычной овцы и удалили у нее собственный генетический материал. Вместо него они подсадили фибробласт, соединяющий в себе ¾ части от романовской породы и ¼ — от дикого барана архара.

Полученные эмбрионы были подсажены суррогатной самке. Она родила клонированного ягненка, который получил имя Конгур.

Новая разработка очень важна для российской науки. Она дает возможность России встать наравне со странами, которые уже клонируют животных и имеют надежные линии геномного редактирования.