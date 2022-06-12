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Бригадный генерал ВСУ Дмитрий Красильников, который командует оперативным объединением «Север» рассказал о положении дел в украинской армии. Он заявил, что даже мотивированные и сильные бойцы, приходящие на фронт, быстро теряют волю к победе и утрачивают боевой дух.

Он объяснил, что новобранцы часто рвутся в бой, стремясь как минимум танк из ПТРК подбить. Однако через пару дней они уже понимают, что единственная их участь – сидеть в окопах. Российские ВС за несколько часов могут наносить около двух-четырех тысяч артиллерийских ударов по позициям ВСУ, поэтому у бойцов украинской армии не остается ни единого шанса не то, что показать себя, но даже нос из окопа высунуть.

«Спустя два-три дня, находясь под обстрелом артиллерии, они полностью теряют волю – к жизни, к победе, к службе, веру в вооружённые силы и в страну», – заявил генерал.

Он рассказал, что переломить ход спецоперации ВС РФ можно только с помощью дальнобойной артиллерии западного образца, высокоточных снарядов, дронов-камикадзе и другого современного вооружения. В противном случае российская армия просто поглотит всю страну и «пойдет дальше».

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