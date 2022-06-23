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«Хрустальные» американские гаубицы M777 постоянно выходят из строя и получают повреждения, поэтому два из шести орудий после каждого боя нужно отправлять на ремонт, заявил украинский бригадный генерал Владимир Карпенко.

Он пояснил, что повреждения гаубиц возникают из-за осколков разорвавшихся неподалеку снарядов. Если же вблизи орудия детонируют боеприпасы либо ВС РФ попадают по M777 прямой наводкой, пытаться восстановить это вооружение уже нет никакого смысла, оно превращается в металлолом, приводит слова генерала издание «Свободная пресса».

Напомним, что Соединенные Штаты передали Киеву 108 гаубиц M777. В настоящий момент, по оценкам экспертов, на вооружении ВСУ осталось около 10 исправных и способных продолжать участие в боевых действиях орудий.

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