«Хрустальные» американские гаубицы M777 постоянно выходят из строя и получают повреждения, поэтому два из шести орудий после каждого боя нужно отправлять на ремонт, заявил украинский бригадный генерал Владимир Карпенко.

Он пояснил, что повреждения гаубиц возникают из-за осколков разорвавшихся неподалеку снарядов. Если же вблизи орудия детонируют боеприпасы либо ВС РФ попадают по M777 прямой наводкой, пытаться восстановить это вооружение уже нет никакого смысла, оно превращается в металлолом, приводит слова генерала издание «Свободная пресса».

Напомним, что Соединенные Штаты передали Киеву 108 гаубиц M777. В настоящий момент, по оценкам экспертов, на вооружении ВСУ осталось около 10 исправных и способных продолжать участие в боевых действиях орудий.