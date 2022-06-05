После вступления в НАТО Финляндии и Швеции Россия утратит контроль над Балтийским морем, заявил американский генерал Марк Милли. Он отметил, что это весьма выгодно для НАТО, так как выход на Балтику имеет для него огромное стратегическое значение.

Генерал армии США высказался в том духе, что теперь в России останутся только небольшие участки акватории вокруг Калининградской области и Санкт-Петербурга. Это, по его мнению, ставит РФ в невыгодную ситуацию.

Напомним, что Швеция и Финляндия в мае подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Однако в настоящий момент они еще не удовлетворены, так как Турция наложила вето на прием новых участников блока и выдвинула целый ряд требований к Западу.