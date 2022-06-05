Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После вступления в НАТО Финляндии и Швеции Россия утратит контроль над Балтийским морем, заявил американский генерал Марк Милли. Он отметил, что это весьма выгодно для НАТО, так как выход на Балтику имеет для него огромное стратегическое значение.

Генерал армии США высказался в том духе, что теперь в России останутся только небольшие участки акватории вокруг Калининградской области и Санкт-Петербурга. Это, по его мнению, ставит РФ в невыгодную ситуацию.

Напомним, что Швеция и Финляндия в мае подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Однако в настоящий момент они еще не удовлетворены, так как Турция наложила вето на прием новых участников блока и выдвинула целый ряд требований к Западу.

Вам может понравиться

Нанесены ракетные удары по военным объектам в Одессе

4 июня российские войска атаковали объекты военной инфраструктуры в Одессе, сообщает портал «Русская весна». Авторы ссылаются на местных жителей, рассказывающих в Сети о взрывах и пожарах в черте города. В

Профессор из США Лэтэм: Победа Украины в конфликте с Россией является нереалистичным сценарием

Уже сейчас очевидно, что победа Украины в конфликте с РФ не представляется возможной. Это совершенно нереалистичный сценарий развития событий, уверен автор публикации в издании The Hill профессор Эндрю Лэтэм. Представитель

Нанесен мощный удар по Киеву ракетами Х-101

Ранним утром 5 июня был нанесен мощный ракетный удар по столице Украины, сообщает портал «Русская весна». На объектах, которые были выбраны ВС РФ в качестве целей, вспыхнул сильный пожар. Фото
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |