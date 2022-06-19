Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что в любой момент Россия нанесет ядерный удар по Украине. Такое заявление сделал генсек ВС Германии Инго Герхарц.

Он высказался в том духе, что противодействовать ядерному удару смогут средства поражения НАТО, которые должны находиться в распоряжении Евросоюза. Но их недостаточно, ЕС также обязан срочно разработать политическую стратегию для обеспечения ядерного сдерживания РФ, уитирует генерала “Военное обозрение”.

Герхарц напомнил недавний доклад Стокгольмского института международных исследований мира, в котором вероятность применения ядерного оружия расценивается как чрезвычайно высокая. При этом Совбез ООН отказывается поднимать вопрос полного запрета ЯО, из-за чего в сфере ядерной дипломатии все чаще звучит агрессивная риторика.