Во второй мировой войне войска вермахта использовали боевые машины «Пантера», поэтому называть точно так же новый немецкий танк – это не совсем умное решение, считает отставной генерал бундесвера Клаус Виттман.

Он напомнил, что в боях Второй мировой войны танки «Пантера» играли одну из ключевых ролях, вступая в сражения с легендарными советскими Т-34. Использовать то же самое название сейчас не стоит, приводит слова Виттмана РИА Новости.

Напомним, что танк «Пантера» был представлен немецким концерном Rheinmetall на выставке в Париже. Эта боевая машина оснащена мощной 130-миллиметровой пушкой, пусковой установкой для ракет. Кроме того, она способна взаимодействовать с беспилотными аппаратами, которые будут атаковать цели, недосягаемые для самого танка.

Виттман, прокомментировавший презентацию, заявил, что это всего лишь демонстрационная модель, которая поступит на вооружение только через несколько лет.