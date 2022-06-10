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Российские ВС установили контроль над большей частью населенного пункта Камышеваха, что в районе Золотого, и расшили свои возможности для дальнейшего окружения города и выхода к Лисичанску, сообщает издание «Военное обозрение».

Журналисты упоминают сообщение украинского Генштаба о начале штурма Камышевахи утром, 9 июня. На взятие большей части территории поселка городского типа хватило и часа, после чего украинский гарнизон потерял способность к организованному сопротивлению.

Преимущества установления контроля над Камышевахой очевидны – ВС РФ теперь могут взять в плотное кольцо силы противника на линии до населенного пункта Горское, а также открыть новые огневые позиции к югу от Лисичанска и полностью заблокировать город Золотое с северо-запада.

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