Отправлять нефть по морю для России станет невозможным. К такому мнению склоняются эксперты, комментируя запрет на страхование судов, которые перевозят российские углеводороды. Такие ограничения согласовал Евросоюз и Великобритания. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Официальных подтверждений такому запрету пока нет.

О том, что Евросоюз и Великобритания намерены запретить страхование танкеров, которые транспортируют российскую нефть, говорили на протяжении последних недель, в течение которых западные страны согласовывали между собой очередной пакет санкций против России.

Запрет на страхование судов, уверяет FT, ограничит России доступ к крупнейшим страховым рынкам, в результате чего, браться за перевозку российской нефти никто из судовладельцев не станет.

Вероятно, новые ограничения были приняты в рамках уже шестого пакета санкций против России, уточняется издание. В числе новых запретов прописывается частичное эмбарго на нефть из России именно за счёт морских перевозок. Пока под ограничение не попала нефть, которая в отдельные страны Европы поступает через трубопроводную сеть.