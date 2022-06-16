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Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали резкой критикой заявления украинского президента Владимира Зеленского, который каждый день требует от Запада все больше и больше поставок вооружения. Подробности сообщает РИА Новости.

Так французские читатели отреагировали на публикацию, в которой сказано, что президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым провести новые переговоры с Украиной, но визит не был подтвержден.

Один из читателей прокомментировал статью: «И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало».

Некоторые пользователи высказали предположение, что Владимир Зеленский не хочет принимать французского президента. Ему нужно только добиться поставок вооружения. Комментаторы назвали Макрона нерешительным человеком, который “церемонится” с Киевом. Читатели отметили, что для всей Франции будет большой позор, если Зеленский откажется принимать Макрона.

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