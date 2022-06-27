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Власти Франции на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией призвали граждан снова носить медицинские маски в общественных местах. Кроме этого, средства индивидуальной защиты органов дыхания стоит носить и в общественном транспорте. Об этом заявила министр здравоохранения республики Брижит Бургиньон – сообщает ТАСС.

Впрочем, такие призывы носят лишь рекомендательный характер, отметила глава французского Минздрава. Пока о возвращении обязательного масочного режима речи не идёт.

Бургиньон в своём выступлении на местном ТВ рассказала, что циркулирующий в настоящее время вариант коронавирусной инфекции отличается высокой заразностью. И ношение масок вкупе с вакцинацией сможет сбить распространение инфекции в стране.

По официальным данным во Франции сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. 24 июня было подтверждено заражение 79 тысяч человек. Неделей ранее показатель суточного заражения составлял примерно 50 тысяч. По мнению специалистов, причиной увеличения числа инфицированных стала отмена обязательного ношения масок в общественных местах и на транспорте.

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