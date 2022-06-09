Киев может вскоре получить береговые ракетные комплексы Exocet французского производства, на счету которых уже имеется 115 уничтоженных боевых кораблей, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что Париж уже ведет переговоры с Украиной по поводу этих БРК.

Информацию об этом озвучил французский журналист Жан-Доминик Мерше. Он также назвал противокорабельные ракетные комплексы Exocet самыми результативными в мире и отметил, что они принимали участие во многих конфликтах в разных точках планеты.

Около 600 раз комплексы применялись в ходе конфликта между Ираком и Ираном. По дальности поражения целей, составляющей 180 километров, они сопоставимы с российскими БРК «Бал». Но Exocet способны брать на сопровождение и атаковать сразу 4 боевых корабля, что является одной из главных угроз этих комплексов.