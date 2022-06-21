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Запад задерживает поставки Украине оружия, тем самым предоставляя российским военным преимущество на Донбассе. Об этом заявил обозреватель телеканале Fox News Питер Эйткен. Подробности передает издание “ПолитРоссия“.

США и союзники продолжают выделять деньги и вооружение Киеву. Но западные страны допустили огромную оплошность. Они задержали поставки оружия. В результате ВСУ сейчас столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов и тяжелого вооружения.

Авторы публикации отметили: «Задержки, которые не позволяют этому оружию быстро добраться до линии фронта, дали России преимущество, поскольку она стремится установить полный контроль над Донбассом».

Американский генерал Джек Кин подтвердил, что сейчас Украина находится на «переломном этапе» конфликта, а нехватка боеприпасов ставит ее в проигрышное положение.

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