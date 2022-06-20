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Германия, которая изначально демонстрировала твердость в желании противостоять России, сейчас перешла к стратегии вялой поддержки Киева. Журналисты издания Foreign Policy уверены, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не рискнет предпринимать какие-либо унизительные действия в отношении РФ. Вместо этого он лучше предпочтет разочаровать Украину.

Для Германии отношения с Россией гораздо предпочтительнее и, что немаловажно, выгоднее, чем с Украиной. Это подтверждают действия Олафа Шольца. Канцлер еще в первые дни спецоперации демонстрировал намерение полностью изменить свою политику в отношениях с РФ, однако до сих пор этого так и не сделал.

Именно поэтому авторы публикации уверены, что тот боевой настрой Шольца давно ослаб и сейчас он выберет скорее Москву, чем Киев. Вялая поддержка Украины на деле не является эффективной помощью, однако делать что-либо более серьезное, чтобы уязвить РФ, Берлин точно не станет.

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