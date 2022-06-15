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Киев хочет добиться от США заключения соглашения в сфере энергетики, чтобы в дальнейшем получать американский сжиженный природный газ по ленд-лизу. Об этом сообщили эксперты издания Foreign Policy.

На Украине рассчитывают, что смогут получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров СПГ. Но расплачиваться за поставки Украина сможет только после увеличения внутренней добычи газа.

Киев предлагает несколько способов помощи своей страны. Один из них заключается в обеспечении международного финансирования для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки. Денежные средства Киев планирует получить от Международной финансовой корпорации развития США.

Также эксперты отметил, что Киев планирует получить инвестиции и помощь в разработке месторождений углеводородов посредством горизонтального бурения.

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