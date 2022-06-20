Немецкий канцлер Олаф Шольц высказывает практически ту же позицию, что и французский лидер Эммануэль Макрон. Он призывает Украину к дипломатическим переговорам и не хочет предпринимать каких-либо действий, которые «унизят Россию». Единственное отличие от Макрона заключается в том, что Шольц не требует от Киева идти на территориальные уступки, сообщило издание Foreign Policy.

Автор публикации Питер Раф, представляющий американский Институт Хадсона, считает, что Шольц скорее выберет разочарование для Украины, чем «унижение для России». Чтобы понять это, достаточно взглянуть на те мизерные объемы военной помощи, которую ФРГ отправляет Киеву.

Кроме того, Шольц фактически не поддержал стратегию Североатлантического альянса по сдерживанию России в Балтийском регионе. Он отказался размещать войска в Литве, хотя ранее обещал это сделать.