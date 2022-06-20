читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкий канцлер Олаф Шольц высказывает практически ту же позицию, что и французский лидер Эммануэль Макрон. Он призывает Украину к дипломатическим переговорам и не хочет предпринимать каких-либо действий, которые «унизят Россию». Единственное отличие от Макрона заключается в том, что Шольц не требует от Киева идти на территориальные уступки, сообщило издание Foreign Policy.

Автор публикации Питер Раф, представляющий американский Институт Хадсона, считает, что Шольц скорее выберет разочарование для Украины, чем «унижение для России». Чтобы понять это, достаточно взглянуть на те мизерные объемы военной помощи, которую ФРГ отправляет Киеву.

Кроме того, Шольц фактически не поддержал стратегию Североатлантического альянса по сдерживанию России в Балтийском регионе. Он отказался размещать войска в Литве, хотя ранее обещал это сделать.

«Немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», – написал эксперт.

Вам может понравиться

Крупная железнодорожная забастовка планируется в Великобритании

К “транспортному хаосу” может привести забастовка работников железнодорожного транспорта Великобритании. Профсоюзы намерены провести её 21, 23 и 25 июня. Как сообщает агентство Bloomberg, планируемая акция станет одной из самых крупных

Российская авиация уничтожила позиции ВСУ высокоточными ракетами, даже не получившими названия

Российские вертолеты нанесли удары по складам с боеприпасами и вооружением ВСУ высокоточными крылатыми ракетами малой дальности, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что эти боезаряды пока имеют лишь рабочее название «изделие 305».

Таиланд смягчит коронавирусные ограничения для туристов

С 1 июля в Таиланде вступают в силу новые правила въезда в страну иностранных туристов. Они смягчают установленные ограничения, которые власти королевства ввели во время эпидемии коронавируса. Как сообщает издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |