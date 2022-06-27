Согласно первым анализам нового массива данных, полученного с космического телескопа «Гайя» (Gaia) Европейского космического агентства (ЕКА), обнаружилось в 10 раз большее число астероидов, чем ранее предполагали астрономы. Об этом сообщает Forbes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По итогам первичного анализа огромного массива данных с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства – из так называемого релиза «DR3», опубликованного немногим ранее в этом месяце, этот объем сведений включает в себя более 150 000 объектов Солнечной системы, большинство из которых – астероиды.

Считается, что новые данные от «Гайи» очень помогут астрономам в расчете точных орбит астероидов – прежде всего потому, что они добавляют информацию о физических свойствах этих небесных тел. Помимо простого изображения их как фиксированной световой точки, указываемая астрометрия (точные измерения положений и движений) добавляет данные о размере, форме, вращении и свойствах поверхностного светорассеяния для выявленных астероидов.

Новый набор данных Gaia DR3 также показал цветовые характеристики примерно 60 000 астероидов, что ранее было известно только для нескольких из них. Это поможет астрономам точнее определить их состав и возможное происхождение, то есть, по сути, расскажет об эволюции всей Солнечной системы.

На основе новаторских данных с «Гайи» уже опубликовано около 50 научных статей о химическом составе, температуре, цвете, массе, яркости, возрасте и лучевых скоростях («колебаниях») звезд. Помимо обнаружения гораздо большего количества астероидов, чем считалось ранее, массив данных DR3 содержит крупнейший каталог двойных звезд Млечного Пути, а также миллионы галактик и квазаров за пределами нашего Млечного Пути.

Космический телескоп «Гайя» был запущен на орбиту 19 декабря 2013 года с европейского космодрома во Французской Гвинее. В рамках сотрудничества ЕКА с Россией этот запуск был произведен ракетой-носителем «Союз-Фрегат».

«Гайя» ведет наблюдения из той же точки Лагранжа L2, где находится космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), удаленной примерно на 1,6 миллиона километров от Земли. Именно в этой точке космоса космический корабль находится в гравитационном равновесии в системе Земля-Луна-Солнце.

Оборачиваясь вокруг своей оси каждые шесть часов, «Гайя» наблюдает за звездами, описывая огромные круги по орбите. Она изучает космос с помощью двух оптических телескопов и трех дополнительных инструментов, которые позволяют измерять положение объектов, скорость их движения и внешний вид.

На данный момент телескопом «Гайя» собраны новые или более подробные данные почти о двух миллиардах объектов в нашей галактике и окружающем космосе. Ожидается, что наблюдения продолжатся до 2025 года.