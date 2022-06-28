Чтобы компенсировать прекращение поставок природного газа из России, у Евросоюза уйдёт три года или даже больше. Резкое прекращение поступления энергоносителей не рассматривалось в Европе как “базовый сценарий”. Об этом говориться в исследовании рейтингового агентства Fitch – сообщает ТАСС.

Уже сейчас – уверяют эксперты – Европа несёт серьёзные издержки и страдает от ограничений, которые связаны с поставками газа из России. Очевидно, что в короткий срок проблему решить не удастся, заместив российские энергоносители газом из альтернативных источников.

Fitch уточняет, что наиболее сложная ситуация с поставками топлива сложилась в Словакии, Венгрии и Чехии. В этих и других странах в скором времени возможны “макроэкономические потрясения”, прогнозируют специалисты.

Проблемы с поставками российского газа в Европе возникли после начала специальной военной операции в Донбассе и введения в отношении России экономических санкций. Трудности обострились в июне: топливо сейчас подаётся во многие страны или в относительно небольших объёмах, или не подаётся вовсе.