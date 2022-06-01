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Номер, который возмутил верующих, не будет демонстрироваться в гастрольном туре Филиппа Киркорова по городам России. Речь идёт о номере, на котором певец выступает на фоне православного креста, а затем забирается на него.

Ранее этот номер был показан в Концертном зале Кремля на шоу, посвящённом 55-летию артиста. Однако в гастрольном туре ничего подобного нет – сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Номер с крестом уже стоил Киркорову одного концерта. 19 июня должно было состояться выступление певца в Пятигорске. Однако местные жители были настолько возмущены использованием православной символики во время выступления поп-исполнителя, что потребовали отменить концерт. Что и было сделано.

Как уточнил источник ТАСС, в гастрольный тур по городам России Филипп Киркоров отправится в середине июня. Пока проблем с продажей билетов не возникает. Возможно, будут объявлены дополнительные концерты, добавил источник.

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