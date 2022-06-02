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Ограничение на импорт нефти из России, которое ввели страны Европы, будет работать не слишком эффективно. Новый пакет санкций оказался с “дырами”. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шестой пакет санкций Евросоюза, в частности, предусматривает постепенный отказ от нефтепродуктов из России. Однако на то, чтобы согласовать все спорные моменты по нефтяному эмбарго, у ЕС ушло довольно много времени. Это показывает, что не все страны Европы готовы жертвовать своими интересами в угоду интересам коллективным. К примеру, Венгрия почти месяц блокировала принятие санкций, так как зависит от нефти из России, пишут журналисты издания.

В итоге из-за слишком высокой цены нефтяного эмбарго для ряда стран, оно выходит не до конца эффективным. Запрет на импорт углеводородов действует на нефть, перевозимую танкерами по морю, но по трубопроводам страны продолжат её получать. В полную силу ограничения на импорт нефти заработают только в 2023 году, таким образом, как минимум, до этого времени Москва будет получать доход от продажи нефти в Европу, резюмирует немецкое издание.

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