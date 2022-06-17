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Российские ВС на Донбассе берут не количеством, а качеством. Они уступают по численности украинским войскам и именно этим объясняются достаточно низкие темпы продвижения по региону, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Несмотря на медленный темп спецоперации, противник несет серьезные потери, отметил аналитик. Он напомнил о появлении в Сети видеозаписи с 15 украинскими боевиками, которые остались от трех рот общей численностью в 300 военнослужащих. Этот ролик подтверждает высокую интенсивность боевых действий.

Эксперт также рассказал о 500 сдавшихся в плен националистах ВСУ в Красном Лимане, о сложивших оружие «азовцах» (представители батальона «Азов» – запрещенной в России экстремисткой организации). Подобные факты подрывают боевой дух ВСУ, поэтому то время, когда под контроль союзных сил перейдет вся территория Донбасса, не за горами.

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