В Европе остро встал вопрос изменения правил приема мигрантов. Об этом сообщают корреспонденты РИА “Новости“.

В ближайшее время в странах Евросоюза ожидается реформа приема всех тех, кто имеет право на убежище. Европа страдает от наплыва мигрантов. Только за прошлый год сюда приехали более 123 000 человек.

Миграционная реформа стала актуальна в тот момент, когда экономическая ситуация приблизилась к катастрофической грани. Большие проблемы возникли в отрасли здравоохранения. Медицинскую помощь стало получить очень сложно, иногда вообще невозможно. В Европе вырос уровень безработицы, в некоторых странах он достиг 40%.

Власти Европы теперь должны решать внутренние проблемы, защищать свое население, а не думать о том, что делать с мигрантами, которые опять массово устремились в европейские страны этим летом.