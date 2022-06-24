Британские СМИ подняли тревогу, так как жители Туманного Альбиона стали использовать растительные масла в качестве топлива для автомобилей. Журналисты пишут, что это непозволительная роскошь и британцам нужно делать выбор между машинами и едой.

По данным ряда изданий, жители Великобритании каждый день заливают в баки своих авто 17 тысяч тонн жидкостей на основе рапса, а также около 14 миллионов бутылок соевого и пальмового масел, передает РИА Новости. И уточняет, что речь идет о топливе, а также разнообразных присадках, которые используются в его производстве.

Раньше этого никто не замечал, однако сейчас, когда все продукты на основе сои и рапса резко подросли в цене, специалисты забили тревогу. Они отмечают, что для изготовления топлива применяется около 9% подсолнечного и целых 58 процентов рапсового масел, что и является непозволительной роскошью.

Биотопливо появилось на свет в качестве альтернативы бензину и соляре, которые якобы стимулировали возникновение парникового эффекта и приближали глобальное потепление. Однако сейчас выясняется, что сжигание растительных масел дает еще худший эффект.

В основе этих метаний между двумя точками зрения лежат, как это часто бывает, деньги. Все дело в том, что из-за подорожания и дефицита масел продуктовые магазины сейчас вынуждены продавать его по 1-2 упаковки в одни руки. В то время как автолюбители продолжают заливать столь ценные продукты в баки машин.