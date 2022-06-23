Регионы Польши, которые объявили себя свободными от ЛГБТ, не должны получать средства, которые Евросоюз направляет в качестве финансовой поддержки страны. Такое заявление сделала Европейская комиссия, передает издание «РИА Новости».

Средства из фондов ЕС, сумма которых для Польши составляет чуть более 72,2 миллиарда евро, выделяются как раз на распространение и поддержание политики сплочения. Поэтому регионы и муниципалитеты, власти которых приняли резолюции о свободе от ЛГБТ, не смогут рассчитывать на часть этих денег.

Не исключено, что подобное решение Еврокомиссии заставить власти регионов пересмотреть свои взгляды и отменить решение обрести свободу от ЛГБТ-сообществ. Впрочем, это будет лишь первый этап Польши на пути к толерантности к сексуальным меньшинствам. Все дело в том, что сейчас по этому критерию она занимает последнее место в ЕС.