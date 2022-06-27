Киев продолжает забрасывать ВС РФ на Донбассе «пушечным мясом» и не собирается останавливаться, рассказал военный эксперт Евгений Норин. Он отметил, что США не поставляют Киеву серьезного оружия, однако даже гаубицы и автомобили для мотопехотных бригад в условиях подавляющего численного превосходства являются опасными.

По словам Норина, именно из-за попыток ВСУ брать числом российские подразделения «буксуют» и продвигаются крайне медленно. Им постоянно приходится «убивать, убивать и убивать» многочисленных боевиков противника.

Эксперт отметил, что российские ВС впервые вынуждены вступать в битву с противником, имеющим столь большое численное превосходство. Они владеют преимуществом в техническом плане и поэтому пробивают огромные бреши в обороне ВСУ, но Киев продолжает закрывать дыры, неся колоссальные потери.