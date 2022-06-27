Портал «Военное обозрение» прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о возможной передаче Украине комплексов ПРО средней и большой дальности. Эксперты отметили, что расчеты этих систем вряд ли будут формировать из военнослужащих ВСУ.

Все дело в том, что они пока не готовы управлять высокотехнологическим вооружением, а обучение займет несколько месяцев. Поэтому САШ вполне могут отправить на Украину своих военных, которые будут работать с системами ПРО на первом этапе их использования.

Такой подход не останется незамеченным в России, так как станет фактическим вмешательством Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Не исключено, что Москва ответит на подобные действия.

Отмечается также, что комплексы ПРО и контрбатарейные радары станут самым дорогим оружием из всего, что в последние месяцы получала Украина от Запада.