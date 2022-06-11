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Если Греция продолжит милитаризовать свои острова в Эгейском море, ее ожидает «трагический конец», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также напомнил, что одну турецко-греческую войну, развязанную Афинами 100 лет назад, Анкара уже выиграла, передает “Московский комсомолец”.

Турецкий лидер напомнил, что конфликт между странами длится очень давно, а также подчеркнул его непримиримость. Он заявил, что усиление военной активности Греции на принадлежащих ей островах могут закончится для Афин плачевно.

Напомним, что Греция в 50-х годах прошлого столетия вошла в состав Североатлантического альянса. С тех Соединенные Штаты размещают на ее территории все новые базы, создавая плацдарм, который должен сыграть важную роль в стремительно ухудшившихся отношениях с Россией, а также в сирийском конфликте. Турция же претендует на главную роль в Черном море, где в настоящий момент самые сильные позиции у РФ.

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