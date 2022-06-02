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Королева Елизавета II в эти дни отмечает платиновый юбилей пребывания на троне. Великобританию она возглавляет, пусть и формально, уже 70 лет. Среди британских монархов – это рекорд. Ни один из них до этого так долго не правил страной.

Однако из-за проблем со здоровьем, и “дискомфорта” королева не будет присутствовать на некоторых мероприятиях в её честь. Канцеляриях британского двора сообщила, что Елизаветы II не будет на церковной службе по поводу юбилея. Ведомство объяснило это тем, что для посещения собора Святого Павла, где пройдёт служба, необходимы “поездка” и “усилия”, поэтому королева отказалась от участия в мероприятии.

Елизавете II сейчас 96 лет. В последнее время она стала испытывать проблемы с передвижением.

Мероприятия по поводу 70-летнего пребывания королевы на троне продлятся в Великобритании несколько дней. Официально на трон Елизавета II вступила в феврале 1952 года. Однако по традиции торжества по случаю годовщины нахождения на троне, как и мероприятия в честь дня рождения монарха проводятся летом.

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