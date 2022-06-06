Эксперт издания РИА Новости Кирилл Каримов провел исследование и рассказал, стоит ли россиянам ожидать предустановленные российские приложения на новых смартфонах.

До начала введения санкций российские программы уже год устанавливаются на мобильные устройства иностранного производства. Одни производители предлагают выбор ссылок, которые дают возможность установить приложение из официального магазина Google Play.

На смартфонах iPhone и планшетах iPad от корпорации Apple «окно выбора» установки дополнительных приложений всплывает только во время первого включения.

Эксперт сделал вывод, что скорее всего пользователи смартфонов смогут скачивать отечественное программное обеспечение с российских площадок, которые сейчас активно развивают. При этом список предустановленных программ будет расширяться. В связи с этим у пользователей не должно возникать сложностей.