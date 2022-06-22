Тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения смогут обеспечить надежную защиту Прибалтики от возможного вторжения России. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн.

По мнению журналиста, польские или финские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые действуют рядом с российской границей, смогут уничтожить российские системы ПВО и пусковые установки баллистических ракет средней и большой дальностей. Автор публикации уверен, что установки являются уязвимыми для малозаметных самолетов.

Эксперт также отметил, что Польша уже заказала у США танки M1 Abrams и истребители F-35 Lightning II. Прибалтика значительно усиливает свой военный арсенал. Журналист считает, что усиление стран Прибалтики будет центральным вопросом на предстоящем саммите НАТО, который состоится в Мадриде.