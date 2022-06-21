Украина нанесла удар по российским буровым платформам, которые находятся в Чёрном море. Одна из установок была повреждена, но ее смогут отремонтировать. Эксперты издания “Взгляд” отметили, что даже при полном уничтожении всех установок, большого ущерба Россия бы не понесла.

Авторы публикации решили выяснить, какие причины повлияли на подобные действия ВСУ. Военный эксперт Александр Бартош высказал мнение, что Киев на такой шаг сподвигли США. Он пояснил: «Такой шаг украинским властям был подсказан советниками из США, поскольку сам Киев ранее не решался наносить удары по российской гражданской инфраструктуре».

По мнению бывшего начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева, атака ВСУ могла быть отвлекающим маневром с целью проведения глубокой разведки. Не исключено, что украинская армия хотела добиться приближения российских военных кораблей. Это дало бы возможность атаковать их «Гарпунами».

Хатылев разъяснил: «Но для улучшения защиты платформ нам достаточно провести организационно-техническое переориентирование тех сил, которые уже есть, в том числе на острове Змеиный. Там стоят РЭБ, РЛС, зенитно-ракетные комплексы. Возможно, также Минобороны РФ примет решение усилить авиационную группировку в этом районе».