читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военкор Андрей Руденко ранее показал тела убитых и сожженных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева. Его сообщение прокомментировал военный эксперт Марат Боширов.

Он отметил, что после установления личностей погибших вполне может выясниться, что это те самые высокопоставленные офицеры НАТО, которых искали на территории комбината. Причем ликвидировали их сами националисты полка «Азов» (запрещен в России), даже не запрашивая санкции Киева.

Иностранные офицеры могли знать слишком много и вряд ли бы стали молчать на допросах у военных следователей РФ. Сейчас западные СМИ пишут, что наемники якобы погибли в боях за «свободу Украины», но после установления личностей погибших нужно открыть правду как минимуму их родственникам.

Издание «Московский комсомолец» приводит также комментарий военного эксперта Вячеслава Шурыгина. Он порекомендовал иностранным офицерам и солдатам, которые сейчас находятся на Украине, постоянно оглядываться назад. Так как боевики ВСУ сделают все возможное, чтобы не допустить их попадания в плен к ВС РФ.

Вам может понравиться

Жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев из своих домов из-за летних отпусков

Местные власти в Нидерландах готовятся к серьезному наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители не хотят оставлять их в своих домах на период летних отпусков. В регионе Центральный

Разоблачен фейк об ударе ВС РФ по ТРЦ “Амстор” в Кременчуге с “1000 посетителей”

Телеграм-канал «Война с фейками» разоблачил лживые заявления об ударе ВС РФ по торговому центру «Амстор» в Кременчуге с «1000 посетителей». Предполагается, что они являются подготовкой к саммиту НАТО в Мадриде,

Американские РСЗО M142 HIMARS могли быть уничтожены ракетным ударом близ Славянска

Вместе с единственной на Украине реактивной системой залпового огня на горе Карачун неподалеку от Славянск, могли быть уничтожены и две американские установки M142 HIMARS, рассказал портал Avia.Pro. Такое предположение сделано
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |