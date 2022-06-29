Военкор Андрей Руденко ранее показал тела убитых и сожженных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева. Его сообщение прокомментировал военный эксперт Марат Боширов.

Он отметил, что после установления личностей погибших вполне может выясниться, что это те самые высокопоставленные офицеры НАТО, которых искали на территории комбината. Причем ликвидировали их сами националисты полка «Азов» (запрещен в России), даже не запрашивая санкции Киева.

Иностранные офицеры могли знать слишком много и вряд ли бы стали молчать на допросах у военных следователей РФ. Сейчас западные СМИ пишут, что наемники якобы погибли в боях за «свободу Украины», но после установления личностей погибших нужно открыть правду как минимуму их родственникам.

Издание «Московский комсомолец» приводит также комментарий военного эксперта Вячеслава Шурыгина. Он порекомендовал иностранным офицерам и солдатам, которые сейчас находятся на Украине, постоянно оглядываться назад. Так как боевики ВСУ сделают все возможное, чтобы не допустить их попадания в плен к ВС РФ.