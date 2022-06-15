Обозреватель журнала Spiegel Сюзанна Байер рассказала о том, что украинский президент Владимир Зеленский допустил “язвительный выпад” в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Подробности передает РИА “Новости”.

Президент Украины в ходе интервью телеканалу ZDF подверг критике не только нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, но и Ангелу Меркель. Журналистка отметила: “По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель”.

Зеленский призвал Олафа Шольца перестать балансировать между Москвой и Киевом. Он заявил, что Германия с самого начала стала помогать Украине позже остальных стран.

Ранее появилась информация о том, что канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном планируют посетить Киев 16 июня. Но нет гарантии, что Шольц приедет, так как он отказался посещать Украину после отказа со стороны Зеленского принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.