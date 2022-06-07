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Журналисты американского издания Foreign Policy попытались найти причину, почему Китай остается в стороне по вопросу Украины. Главная причина в том, что Россия является важным стратегическим партнером для Китая.

Авторы публикации выразили мнение о том, что Пекин решает выдержать время, так как он уверен в скором упадке Вашингтона. Все время, пока идем спецоперация, Китай сохраняет дистанцию.

Власти Пекина и не поддерживают, и не осуждают Россию. Они следуют первому принципу своей внешней политики. Все это демонстрирует глубокое недоверие Китая к США. В Пекине уверены, что США скоро перестанут быть соперниками Китая в Азии.

Журналисты отметили: «Похоже, американские политики, понимают эту осторожную стратегию Пекина и готовы ее принять». А в Китае точно знают, что упадок США произойдет в любом случае.

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