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Цели специальной военной операции на Украине давно были бы достигнуты в полном объеме, если бы не вмешательство Запада. Разрабатывая СВО, командование ВС РФ совершенно не ожидало, что США и страны НАТО будут столь активно лезть в конфликт, отметил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью сайту «Украина.ру».

Он напомнил, что уже в первые дни спецоперации подавляющее большинство техники и вооружения, которые находились в распоряжении украинской армии, было уничтожено. Киеву просто не было бы чем оказывать сопротивление, если бы не оружие из Восточной Европы и стран НАТО.

При этом Кнутов уверен, что Россия в любом случае достигнет поставленных целей. Поэтому отправка Западом на Украину реактивных систем залпового огня M-270 и других видов вооружений лишь растягивает конфликт по времени и делает хуже исключительно Киеву, несущему огромные потери.

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