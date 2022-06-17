Вашингтон ведет подготовку к большой войне с Россией. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Подробности передает издание “Царьград”.

По мнению Васильева, такой сценарий станет запасным после завершения кризиса на Украине. Эксперт напомнил, что недавно власти США выступили с заявлением о том, что Москва допустила нарушения основополагающего акта Россия – НАТО. Теперь это полностью развязывает Америке руки.

Васильев не исключает, что теперь Белый дом ведет подготовку к прямому столкновению России с Альянсом. Эксперт отметил, если спецоперация будет длиться не так долго, как хочется Вашингтону, он может начать реализацию альтернативного плана. Он будет заключаться во введении сил НАТО на территорию Украины.