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Наблюдая за спецоперацией ВС РФ на Украине, специалисты НАТО обращают пристальное внимание на применение средств радиоэлектронной борьбы. В Альянсе знали, что РФ с 2008 года провела серьезную модернизацию систем РЭБ, однако даже не догадывались об ее истинных масштабах, заявил американский эксперт Томас Уэзингтон.

Он привел высказывание военкора Дэна Райсема, который рассказал об эффективной и очень жесткой работе российских комплексов «Житель», которые в буквальном смысле слова лишала украинскую армию «ушей и глаз». Из-за этого ВСУ часто были вынуждены задействовать древние способы передачи информации, привлекая для этой цели даже курьеров, приводит слова эксперта издание “Свободная пресса”.

В ходе установления контроля над аэропортом Гостомель средства РЭБ полностью заблокировали радиосвязь, а также нарушили работу радаров ВСУ, что позволило быстро достичь успеха на этом этапе операции.

Уэзингтон также заявил, что Соединенные Штаты для бесперебойной работы GPS в условиях постоянного воздействия российских средств РЭБ задействовали ранее неизвестные коды, которые ранее считались секретными.

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