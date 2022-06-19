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Военный эксперт издания The National Interest Майкл Пек рассказал о российской «торпеде судного дня», а также привет способы противодействия этому уникальному вооружению.

Он напомнил, что подводный беспилотник «Посейдон» способен перемещаться со скоростью 200 километров в час, преодолевать огромные расстояния за счет ядерного двигателя, а также нести боеголовку мощностью в 100 килотонн.

Ликвидировать эту торпеду, по мнению эксперта, можно несколькими способами. Первый из них – это использование легких торпед типа «Саброк», которые просто не дадут «Посейдонам» приблизиться к побережью США.

Также на дне моря можно установить сенсорные мины, которые будут реагировать на подводные беспилотники и провоцировать их самоуничтожение.

Пек пришел к выводу, что «Посейдон» совершенно не подходит для первого обезоруживающего удара, так как он перемещается очень медленно и по скорости существенно уступает баллистическим ракетам и стратегической авиации. При этом эксперт не учел, что подводные беспилотники называют «торпедами судного дня» как раз потому, что их запуск будет осуществляться уже после ядерной атаки противника, а не наоборот.

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