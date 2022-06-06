Спецоперация ВС РФ на Украине идет в полном соответствии с планом, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он отметил, что в настоящий момент на Донбассе проходят тяжелые боевые действия, однако это объясняется длительной подготовкой украинских подразделений.

Аналитик напомнил самым нетерпеливым коллегам, что ВСУ готовились к боевым действиям на протяжении 8 лет. Они развернули мощные укрепрайоны на Донбассе, поэтому все, что там происходит сейчас – это вполне нормальная ситуация, которая никак не выбивается из общего плана.

Несмотря на длительную подготовку, боевой дух ВСУ уже подорван. На это указывают события в Северодонецке, который, в отличие от Мариуполя, был практически полностью освобожден за пару дней. Украинские войска ослабляют сопротивление и совсем скоро прекратят его совсем, уверен Сивков.

На стороне России – превосходство в воздухе, о котором ВСУ могут только мечтать. Поэтому РСЗО, поставляемые Западом, вряд ли смогут хоть что-то изменить.