читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС стали значительно быстрее брать под контроль населенные пункты на Украине. Это указывает на существенное снижение морального духа ВСУ, а также на ухудшение из качественного состава, уверен военный эксперт Константин Сивков.

По словам аналитика, российские войска должны воспользоваться этим и повысить темпы наступательных действий на Донбассе. Сейчас они вполне могут в кратчайшие сроки замкнуть котел в регионе, что еще больше ударит по боевому духу противника. Боевики ВСУ начнут сдаваться в плен гораздо активнее, уверен Сивков.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ понесли болезненные потери в боях за Северодонецк. Также он отметил, что боевые действия в Харьковской области становятся более ожесточенными, что также приводит гибели большого количества боевиков.

Вам может понравиться

Более 15 тысяч долларовых миллионеров могут покинуть Россию

Отток состоятельных граждан из России в этом году будет довольно высоким. До конца 2022-го страну покинут более 15 тысяч граждан, состояние каждого из которых превышает 1 миллион долларов. Такой прогноз

Израиль перешел красные линии России атакой на аэропорт Дамаска

Атакой своих истребителей на аэропорт Дамаска Израиль перешел установленные Россией красные линии. Это может привести к весьма негативным и опасным последствиям для него, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на издание

РСЗО «Отважных» ВС РФ организовали для боевиков ВСУ на Славянском направлении огненный дождь

ВС РФ уже под Славянском и готовятся к штурму этой последней украинской крепости. Портал «Русская весна» рассказал об «огненном дожде», который группировка войск «Отважные» устроила для противника на этом направлении,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |