Российские ВС стали значительно быстрее брать под контроль населенные пункты на Украине. Это указывает на существенное снижение морального духа ВСУ, а также на ухудшение из качественного состава, уверен военный эксперт Константин Сивков.

По словам аналитика, российские войска должны воспользоваться этим и повысить темпы наступательных действий на Донбассе. Сейчас они вполне могут в кратчайшие сроки замкнуть котел в регионе, что еще больше ударит по боевому духу противника. Боевики ВСУ начнут сдаваться в плен гораздо активнее, уверен Сивков.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ понесли болезненные потери в боях за Северодонецк. Также он отметил, что боевые действия в Харьковской области становятся более ожесточенными, что также приводит гибели большого количества боевиков.