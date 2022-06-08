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Российские ВС, участвующие в спецоперации на Украине, сменили тактику, что позволило минимизировать потери. Так, они больше не используют глубокие прорывы, а действуют таким образом, чтобы уничтожить как можно больше техники, тяжелого вооружения и живой силы противника, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он пояснил, что новая тактика позволяет перемалывать подразделения боевиков ВСУ одно за другим. Она уже была задействована в боях за Северодонецк и Попасную, а также за Красный Лиман. Несмотря на отказ от серьезных прорывов, ВС РФ продолжают добиваться успехов, но при этом потери существенно снизились.

Напомним, что ранее союзные силы установили контроль над Святогорском и сейчас продвигаются к Славянску, где находятся крупные силы противника.

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