Президенту Украины Зеленскому не просто так понадобился израильский комплекс противовоздушной обороны «Железный купол». Ранее украинский лидер заявлял, что эта система ПВО его стране не подходит, а сейчас вдруг готов даже купить ее, а не получить бесплатно на условиях военной помощи.

Военный эксперт Андрей Привезенцев рассказал порталу «Украина.ру», что Зеленский вполне может использовать «Железный купол» для защиты своего бункера, в котором прячется с начала российской спецоперации. Мощностей израильской ПВО вполне достаточно, чтобы обеспечить защиту такого объекта от ударов с воздуха.

При этом президент Украины может не опасаться, что его обвинят в желании спрятаться еще глубже. В случае каких-либо подобных обвинений он всегда сможет заявить, что «Железный купол» охраняет «стратегически важные объекты», расположенные рядом с бункером.