Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президенту Украины Зеленскому не просто так понадобился израильский комплекс противовоздушной обороны «Железный купол». Ранее украинский лидер заявлял, что эта система ПВО его стране не подходит, а сейчас вдруг готов даже купить ее, а не получить бесплатно на условиях военной помощи.

Военный эксперт Андрей Привезенцев рассказал порталу «Украина.ру», что Зеленский вполне может использовать «Железный купол» для защиты своего бункера, в котором прячется с начала российской спецоперации. Мощностей израильской ПВО вполне достаточно, чтобы обеспечить защиту такого объекта от ударов с воздуха.

При этом президент Украины может не опасаться, что его обвинят в желании спрятаться еще глубже. В случае каких-либо подобных обвинений он всегда сможет заявить, что «Железный купол» охраняет «стратегически важные объекты», расположенные рядом с бункером.

Вам может понравиться

Военный эксперт Кнутов рассказал, почему ВС РФ не могут уничтожить все поезда с оружием НАТО для Украины

Киев продолжает прикрываться мирным населением Украины для военных целей. Так, жители Северодонецка и Лисичанска практически являются заложниками украинской армии, а западное вооружение перевозится на поездах, к которым цепляют вагоны с

Сивков рассказал о новой стратегии ВСУ на Донбасской дуге

Командование ВСУ все чаще говорит о «новой армии» и для того, чтобы ее сформировать, максимально затягивает боевые действия на Донбасской дуге, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что если

Володин предупреждает, что Европе придется отвечать перед своими гражданами за рост цен имени “Байдена”

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейским политикам теперь придется объяснять своим гражданам, почему им пришлось терпеть “рост цен имени Байдена”. Пост на эту тему спикер опубликовал в своем Telegram-канале.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |