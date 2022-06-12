Мирное население Харькова оказывало помощь российским войскам, сообщая о местоположении подразделений украинских националистов, сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он рассказал, что жители Харькова, в чьих домах устраивали свои опорные пункты боевики ВСУ, были даже готовы просто уйти из дома, чтобы ВС РФ уничтожили столь неприятных «соседей» и при этом не волновались за безопасность гражданского населения.

Онуфриенко напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией очень много людей на Украине выступали в поддержку «русской весны». Однако с ними жестоко разбирался преступный киевский режим, отправляя собственных граждан в тюрьмы либо просто уничтожая их.

После начала спецоперации ВС РФ многие украинцы почувствовали скорое падение преступного режима и взбодрились, однако до полного освобождения страны от нацистов придется немного подождать.